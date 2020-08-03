ميلان يستعد للتعاقد مع مدافع توتنهام













أشارت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي، يرغب في التعاقد مع سيرجي أورييه مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميلان يبحث عن ظهير أيمن جيد، في ظل الأخطاء المتكررة من الثنائي، أندريا كونتي ودافيد كالابريا، خلال الموسم الحالي.





وتابعت الصحيفة، أن توتنهام لا يمانع من رحيل سيرجي أورييه خلال الصيف الحالي، والتعاقد مع ظهير أيمن.



