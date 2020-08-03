كريم بامبو يقرر الرحيل عن الزمالك

قرر كريم بامبو جناح نادى الزمالك، عدم الإستمرار مع القلعة البيضاء خلال فترة المقبلة، وأعلن رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذلك فى ظل خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادي الزمالك، ويبحث اللاعب عن عروض محلية للرحيل فى الصيف سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة.





أصبح بقاء كريم بامبو في صفوف الزمالك أمرا صعبا، بعد أن بدأت إدارة النادى بحث دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع أندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.



