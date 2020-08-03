طليق أنغام في أول ظهور له: البعض حاول تصيد الأخطاء (فيديو)

قال الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، في أول تعليق له عقب طلاقه من المطربة أنغام إن أزمته الأخيرة أظهرت له طبيعة من حوله، وكيف أن البعض حاول أن يتصيد له الأخطاء لمجرد أن الإعلام أصبح مسلط عليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف "إبراهيم"، في لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "عمري ما سمحت لنفسي إني اتدخل في حياة حد، وعمري ما دخلت الشغل في العلاقات الخاصة ودايما كنت فاصل بينهم والأزمة الأخيرة بينت الناس اللي في حياتي".





وتابع الموزع الموسيقي: "في ناس اعتذرت ليا وفي ناس استكرت عليك انك تأخذ حقك في الشهرة، وقال إني لسه ببدء، وعايز اشتهر ومحوا ١٨ سنة من حياتي ولو كنت عايز اشتهر كنت عملت كده من زمان، وشغلي أكبر دليل على كده".





واستطرد "أنا ممكن أعذر الناس اللي على السوشيال ميديا لأنهم مش عارفني كويس، ولكن ازاي اعذر الناي اللي عشرتني ودخلت بيتي".





وكانت انتشرت في الفترة الماضية أنباء عن طلاق أنغام من أحمد، وترددت الأنباء أن إجراءات الطلاق تمت خلال في أواخر الشهر الماضي عقب إعادة فتح المحاكم مجددًا بعد إغلاق استمر طوال الــ4 أشهر الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.



