محمد رشاد يكشف عن حواره مع السيسي بعد أوبريت "مصر النهاردة" (فيديو)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:50 ص
محمد رشاد
محمد رشاد
شيماء حسن
كشف الفنان محمد رشاد، عن الرسالة التي وجهها له الرئيس السيسي بعد مشاركته في أغنية "مصر النهاردة" أمام الرئيس في أحد الحفلات، قائلًا "الرئيس قالي لي أنت جميل وربنا يحميك".

وقال "رشاد"، في لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون": "أمي كانت مبسوطة ومن كتر الفرحة مصدقتش نفسها إني هشارك في حفل أمام الرئيس السيسي".

وأضاف: "الرئيس استقبل كل الفنانين المشاركين في الأوبريت وسلم علينا وقعدنا في المقصورة واتصورنا وكان فيه عشاء جماعي تقديرًا لمجهود الفنانين في الاحتفالية".

وتابع: "كان أول مرة أقابل الرئيس السيسي، وتقريبا مشاركتي في أراب أيدول لا تقارن بلقاء الرئيس السيسي، ومكنتش مصدق نفسي، والرئيس حضني وقالي أنت جميل وربنا يحميك".

واستطرد الفنان محمد رشاد: "كم الفخر والسعادة، اللي حسيت بيهم في هذه اللحظة، ولأول مرة أحس إني عملت حاجة مهمة في تاريخي ومحتفظ بصورتي مع الرئيس عندي في البيت".

يذكر أن محمد رشاد، قد وجه الشكر لكل من سانده بأزمته، التي مر بها بعدما أعلنت زوجته مي حلمي، أنه مهدد بالحبس بسبب بنود قد وضعتها شركة ما.

ونشر رشاد فيديو عبر حسابه بإنستجرام، وعلق قائلًا: "بشكركم جمهوري من قلبي علي كلامكم ودعواتكم ودعمكم ليا".

وتابع: "شكرًا لأهلي ولكل أصحابي اللي ظهر معدنهم وقت الشدة.. شكرًا للأصيلة مراتي اللي معايا فالحلو والمر.

يشار أن مي حلمي زوجه محمد رشاد، ظهرت في فيديو وهي تبكي، وتشرح للجمهور أسباب المشكلة وأن زوجها محمد رشاد، مهدد بالحبس بسبب بنود قد وضعتها شركة ما لتستحوذ على صوته وغرامات تصل لـ 5 مليون جنيه، والتهديد بالحجز على شقته، مما أدى إلى تضامن زوجته وعدد كبير من معجبيه يناشدون الأطراف بسرعة الحل الودي بعيدًا عن المحاكم.

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مي محمد محمد رشاد ومي حلمي محمد رشاد بوابة الفجر الفجر السيسي

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