رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين.

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين.