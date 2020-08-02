اعتقال 15 من داعش شرقي الموصل

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأحد، باعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش شرقي الموصل (400 كم شمال بغداد).

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأحد، باعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش شرقي الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال المقدم سلام العكيدي، إن عناصر من استخبارات الشرطة المحلية اعتقلت اليوم الأحد 15 من عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها ثالث أيام عيد الأضحى في قرية بازوايا الواقعة شرقي الموصل، مضيفاً أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم بعد الاستيلاء على الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم.