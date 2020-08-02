"جنوب سيناء" تعلن وصول رحلات من أوكرانيا وبيلا روسيا إلى مطار شرم الشيخ

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
أعلنت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم، وصول 10 رحلات من دولة أوكرانيا، ورحلة من دولة بيلا روسيا، بإجمالى 2098 أوكرانى و188 بيلا روسى إلى مطار شرم الشيخ الدولى.  

وأوضح البيان، أنه وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولى على مدار اليوم الأحد 2 أغسطس 2020 عدد 10 رحلات جوية من دولة أوكرانيا، على متنها 2098 راكبا، ورحلة واحدة من بيلا روسيا على متنها 188 راكبا وسجل مطار شرم الشيخ الدولى فىظل الاجراءات الاحترازية عدم وجود اية حالة اشتباة لفيرس كورونا.

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