مقتل وجرح العشرات في انفجار وهجوم لمسلّحين على سجن بأفغانستان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
أ ف ب
اقتحم مسلحون سجناً في شرق أفغانستان اليوم الأحد، في هجوم يشكل ضربة للهدوء النسبي الذي ساد البلاد مع إعلان وقف إطلاق النار تزامناً مع عطلة عيد الأضحى.

وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني، أن المسلحين فجروا سيارة مفخخة قرب السجن قبل أن يطلقوا النار على الحراس في المنشأة الواقعة في مدينة جلال أباد. ونفت طالبان أي صلة لها بالهجوم الذي وقع في آخر أيام الهدنة بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وقالت مصادر مطلعة، قتل 12 وإصابة 33 بعملية سجن جلال أباد. وأكدت المصادر، أن الأمن الأفغاني أعاد 50 سجيناً فروا بعملية الاقتحام.

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