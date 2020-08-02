برلماني لبناني: حكومة دياب تؤيد لعبة الموت التي تهدد لبنان

أكد عضو كتلة المستقبل النائب اللبناني بكر الحجيري، أن استمرار الحكومة في إغراق لبنان بالكوارث على كل المستويات دون استثناء، ترك انطباعاً لدى الرأي العام المحلي والدولي بأن المجلس النيابي إما غائباً وإما مغيباً عن لعب دوره في المراقبة والمحاسبة وفي سحب الثقة ممن أساء للبلاد وللناس ولموقع رئاسة السلطة التنفيذية، علماً أنه حتى صناع هذه الحكومة مستاؤون من أدائها، إلا أن سكوتهم عن تصرفاتها إن أكد شيئا فهو أنهم فاسدون ومؤيدون للعبة الموت التي تهدد لبنان واللبنانيين.