برلماني لبناني: حكومة دياب تؤيد لعبة الموت التي تهدد لبنان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر
أكد عضو كتلة المستقبل النائب اللبناني بكر الحجيري، أن استمرار الحكومة في إغراق لبنان بالكوارث على كل المستويات دون استثناء، ترك انطباعاً لدى الرأي العام المحلي والدولي بأن المجلس النيابي إما غائباً وإما مغيباً عن لعب دوره في المراقبة والمحاسبة وفي سحب الثقة ممن أساء للبلاد وللناس ولموقع رئاسة السلطة التنفيذية، علماً أنه حتى صناع هذه الحكومة مستاؤون من أدائها، إلا أن سكوتهم عن تصرفاتها إن أكد شيئا فهو أنهم فاسدون ومؤيدون للعبة الموت التي تهدد لبنان واللبنانيين.

ولفت الحجيري، إلى أن كل شيء في لبنان يهوي بفعل أداء حكومة دياب التي تحولت إلى حكومة جثث تتنتظر من يوريها في الثرى، وعلى المجلس النيابي بالتالي انطلاقاً من واجبه الوطني أن يأخذ الأمور بيد تصحيحية طائعة ويحركها نحو الأفضل أقله بإنهاء عمر هذه الحكومة وتشكيل بديل عنها يوقف التدهور ويضع حدا لمهزلة طال أمدها، ولا يتوهمن أحد بأن الرئيس الحريري قد يرضى بأن يكون الرئيس البديل للحكومة وذلك انطلاقاً من رفض الأخير مشاركة العهد والصهر طاولة مجلس الوزراء، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد.

ورداً على سؤال، أكد أن دياب متسلح بعدم وجود بديل عنه، لكن وبالمقارنة مع ما وصلت إليه حال البلد يبقى تصريف الأعمال أفضل بمئات المرات من الاستمرار بحكومة الأموات التي لم تبق للبنان دولة صديقة أو شقيقة يتكل على مساعداتها للخروج من النفق، وما تحامل دياب مؤخراً على وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان سوى خير شاهد ودليل على انعدام المسؤولية الوطنية لدى دياب خصوصاً لجهة تعاطيه باستخفاف مع حجم الأخطار المحدقة بمصير لبنان واللبنانين.

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