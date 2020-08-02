الأهلي يرفع عرضه لشراء رمضان صبحي





ينوي مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم منهم لشراء عقد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد قبل نهاية الموسم الجاري وانتهاء إعارة اللاعب مع الأحمر.





ويعطل المارد الأحمر عن حسم صفقة رمضان صبحي هو مطالب نادي هيدرسفيلد تاون المادية جيث يصمم النادي على الحصول على مبلغ 7 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب في الصيف.





وتقدم الأهلي بأكثر من عرض كان أخرهم بقيمة 3 ملايين جنية إسترليني لشراء عقد رمضان ولكن رفض هيدرسفيلد كل هذه العروض.





وقرر مسئولو القلعة الحمراء رفع عرضهم لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد إلى 4 ملايين جنية إسترليني أي ما يقرب من 80 مليون جنية مصري.





وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود اهتمام من جانب العديد من اندية أوروبا لضم رمضان صبحي أبرزها نادي أودينيزي وبشكتاش وألميريا وأولمبياكوس لذلك يحاول الأهلي حسم الصفقة في أسرع وقت قبل وصول أي عرض رسمي من هذه الأندية.



