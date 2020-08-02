الأهلي يرفع عرضه لشراء رمضان صبحي

الأهلي يرفع عرضه لشراء رمضان صبحي
الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:04 م
حسام مجدي
ينوي مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم منهم لشراء عقد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد قبل نهاية الموسم الجاري وانتهاء إعارة اللاعب مع الأحمر.
ويعطل المارد الأحمر عن حسم صفقة رمضان صبحي هو مطالب نادي هيدرسفيلد تاون المادية جيث يصمم النادي على الحصول على مبلغ 7 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب في الصيف.
وتقدم الأهلي بأكثر من عرض كان أخرهم بقيمة 3 ملايين جنية إسترليني لشراء عقد رمضان ولكن رفض هيدرسفيلد كل هذه العروض.
وقرر مسئولو القلعة الحمراء رفع عرضهم لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد إلى 4 ملايين جنية إسترليني أي ما يقرب من 80 مليون جنية مصري.
وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود اهتمام من جانب العديد من اندية أوروبا لضم رمضان صبحي أبرزها نادي أودينيزي وبشكتاش وألميريا وأولمبياكوس لذلك يحاول الأهلي حسم الصفقة في أسرع وقت قبل وصول أي عرض رسمي من هذه الأندية.
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