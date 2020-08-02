الأهلي يرفع عرضه لشراء رمضان صبحي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:04 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

ينوي مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم منهم لشراء عقد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد قبل نهاية الموسم الجاري وانتهاء إعارة اللاعب مع الأحمر.

ويعطل المارد الأحمر عن حسم صفقة رمضان صبحي هو مطالب نادي هيدرسفيلد تاون المادية جيث يصمم النادي على الحصول على مبلغ 7 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب في الصيف.

وتقدم الأهلي بأكثر من عرض كان أخرهم بقيمة 3 ملايين جنية إسترليني لشراء عقد رمضان ولكن رفض هيدرسفيلد كل هذه العروض.

وقرر مسئولو القلعة الحمراء رفع عرضهم لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد إلى 4 ملايين جنية إسترليني أي ما يقرب من 80 مليون جنية مصري.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود اهتمام من جانب العديد من اندية أوروبا لضم رمضان صبحي أبرزها نادي أودينيزي وبشكتاش وألميريا وأولمبياكوس لذلك يحاول الأهلي حسم الصفقة في أسرع وقت قبل وصول أي عرض رسمي من هذه الأندية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي رمضان صبحي ألأهلي

أخبار تهمك

جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ 18 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 6 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

خلال أيام.. الأهلي يحسم صفقة رمضان صبحي

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لشراء عقد رمضان صبحي

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُقاتل من أجل رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا