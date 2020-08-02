أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:20 م
اسما ابو اليزيد
اسما ابو اليزيد
مي مرسي
شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء تأملها في السماء وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أبو اليزيد" بشعر منسدل على كتفها بدون ميك أب وبلوك أبيض واسود حزين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مشاركتها في مسلسل "الآنسة فرح" والذي من المقرر عرض الجزء الثالث منه قريبا وأعلن عن ذلك تامر فرج من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "لكل الناس اللى بتسأل على مسلسل الآنسه فرح احنا بنصور الجزء الثانى والثالث وإن شاء الله هيتعرضوا فى شهر نوفمبر مش سبتمبر زى ما كنت أعلنت قبل كده".
أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها
أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها
أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها
أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها

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