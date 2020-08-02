بدون وفيات.. تسجيل 239 إصابة بكورونا وشفاء 360 في الإمارات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
وكالات
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 42 ألفاً و428 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 60.999 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 360 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 54.615، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

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