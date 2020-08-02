كنزي دياب تشعل "إنستجرام" بمغامرات جبلية

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شاركت كنزي دياب عدد من الصور أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وقضائها مغامرات جبلية مع أصدقائها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "دياب" على أعلى جبل وتحته بحر بوجود عدد من الأصدقاء.



وكانت كنزي دياب قد احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها جانا من خلال مشاركتها بعض الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنتسجرام".



ودائما ما تثير الجدل من خلال مشاركته لصور بملابس جريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.