تامر حسني يعلن عن الٱنتهاء من تسجيل ألبومة الجديد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:01 م
تامر حسني
تامر حسني
مي مرسي
شارك الفنان تامر حسني صورة من حمام سباحة أثناء احتفاله بالإنتهاء من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حسني" تعليقا على الصورة قائلا: "نهاركم أبيض يا أغلى الناس خلصت امبارح تسجيل الألبوم استعدو".

ويقدم النجم تامر حسني تتر مسلسل "مدرسة الحب" والذي يعرض حاليا على قناة "osn" والمسلسل بطولة جومانا مراد وكلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر.

وانتهى فريق عمل فيام "مش أنا" لتامر حسني من تصوير مشاهدهم بالكامل ويخوض الفنان تامر حسني في هذا الفيلم دور البطولة مع سوسن بدر وماجد الكدواني وحلا شيحة.

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