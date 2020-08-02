باسل الخياط ينهار من البكاء في أول ظهور له عقب وفاة والده

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:23 م
باسل خياط
باسل خياط
مي مرسي
ظهر الفنان باسل الخياط عقب وفاة والده وهو ينهار من البكاء بسبب فقدانه لأعز شخص في حياته.

وطلب "الخياط" من متابعيه الدعاء لوالده بسبب عدم إقامته عزاء نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد وما تمر به البلاد من منع التجمعات والإختلاط.

وكان باسل الخياط قد أعلن عن وقاة والده من خلال منشور عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعا الرجل الأول في حياتي.. وداعا لحنانك الأبدي.. وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل.. رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء له".

يذكر أن باسل خياط، قدم مؤخرا، بطولة مسلسل "النحات" من كتابة بثينة عوض وإخراج مجدي السميري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون باسل الخياط الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 5 ساعات

جاتوزو يكشف عن طريقتين لإيقاف ميسي

منذ أقل من ساعة

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شرط الإسماعيلي للموافقة على انتقال "المحمدي" للأهلي

منذ أقل من ساعة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ 34 دقيقة

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة والد الفنان باسل الخياط

كندة علوش تنعي والد باسل الخياط

درة تنعي والد الفنان باسل الخياط

أحمد فهمي ينعي والد الفنان باسل الخياط

نجوم الفن العربي ينعون والد الفنان باسل الخياط

سلمى أبو ضيف تنعي والد الفنان باسل الخياط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:20 م

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا