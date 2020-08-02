باسل الخياط ينهار من البكاء في أول ظهور له عقب وفاة والده

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ظهر الفنان باسل الخياط عقب وفاة والده وهو ينهار من البكاء بسبب فقدانه لأعز شخص في حياته.



وطلب "الخياط" من متابعيه الدعاء لوالده بسبب عدم إقامته عزاء نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد وما تمر به البلاد من منع التجمعات والإختلاط.



وكان باسل الخياط قد أعلن عن وقاة والده من خلال منشور عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعا الرجل الأول في حياتي.. وداعا لحنانك الأبدي.. وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل.. رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء له".



يذكر أن باسل خياط، قدم مؤخرا، بطولة مسلسل "النحات" من كتابة بثينة عوض وإخراج مجدي السميري.