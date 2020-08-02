إحالة رئيس مدينة القنطرة شرق وآخرين للمحاكمة بتهمة التعدي على أرض أوقاف

أحالت النيابة الإدارية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير الشئون المالية والإدارية بديوان محافظة الإسماعيلية، و6 مسئولين آخرين، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تعديهم على أراضي هيئة الأوقاف المصرية، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.





أكد تقرير الإتهام الذي أعدته المستشارة غادة زكي عبد العزيز، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 255 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المحالين في 15 مايو 2018 بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح العمول بها قائمة المحالين للمحاكمة.





وشملت كلًا من محمد مصطفى الشافعي، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية الشروق وعطية عبد السلام خليل، مسؤول التنظيم وعلي إبراهيم محمد، سكرتير الوحدة المحلية وطارق عبد الله حسن، رئيس قسم التنظيم بمجلس مدينة القصاصين ومحمد إبراهيم علي، فني بالإدارة الهندسية بقرية الوادي الأخضر وأحمد خلف البدري، مدير الشئون المالية والإدارية بديوان محافظة الإسماعيلية والسيد حسين محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشروق بالقصاصين وعمر مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق



