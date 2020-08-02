مياه القاهرة: إلقاء مخلفات الذبائح بالصرف الصحي يؤثر على الشبكة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن هناك حالة طوارئ كاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وجميع العمال والمهندسين والسائقين ومشغلي المحطات يتواجدوا بمواقع عملهم.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن هناك تمركز لمعدات التطهير استعدادًا للتعامل مع أي طارئ يحدث.

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن هناك سلوك سلبي من بعض المواطنين بإلقاء مخلفات الذبائح بشبكة الصرف، مما يؤثر سلبًا على الشبكة، لافتًا إلى أن هناك حملة توعية تمت قبل العيد بفترة ساهمت في اندثار هذه الظاهرة، وأصبح هناك حالات نادرة ويتم التعامل معها بتطهير الشبكات فورًا، مردفًا أنه قبل عيد الأضحى تم عمل تطهير امل للشبكات والمحطات لاستيعاب أي كمية من المياه.

وأطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حملة توعية عن مخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في شبكات الصرف الصحي، وتسببها في حدوث انسداد وطفوحات خلال فترة العيد وتأثيرها على الصحة العامة.

وشملت حملة التوعية إرشادات للمواطنين عن كيفية التخلص الاَمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الاستعداد والتأهب وتشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد.

وأكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تقود حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي، وذلك بتنفيذ حملات توعية بالمجازر الآلية بمناطق الوراق وامبابة والجزارين.

وأشار، أن الحملة حرصت على تعليق ملصقات مناشدة المواطنين باتباع الطرق السليمة في التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي بوضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في صناديق القمامة الخاصة سواء لعيد الأضاحي أو في العموم وأيضا عن سرعة الاتصال علي الخط الساخن 125 والإبلاغ عن أي شكوى.

يذكر أن محافظة الجيزة فتحت مجازرها مجانا، أمام أضاحي المواطنين، لتشجيعهم على الذبح في المجازر، طوال ايام العيد، بالإضافة إلى فرض غرامات علي المخالفين، بالتزامن مع استمرار حملات الرقابة لرصد المخالفين.

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