قرار جديد من كارتيرون قبل مواجهة المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض التدريبات غدا الإثنين على فترة واحدة.





وكان الفريق قد استأنف معسكره ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل.





وخاض الفريق تدريباته اليوم على فترتين الأولى في الصباح وتم التركيز على النواحي البدنية والثانية في المساء للتركيز على الجانب الفني خلالها.





كما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في السادسة مساء اليوم بمعسكر الإقامة ببرج العرب.





وكان الفريق قد أدى تدريبه الصباحي اليوم وتم التركيز خلاله على الجانب البدني فيما سيركز الجهاز الفني بالمران المسائي اليوم على الجانب الفني.





وكان الفريق قد استأنف معسكره ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل.











