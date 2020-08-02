رابط موقع دعم مصر كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة الكترونيا.. استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد





يبحث الالاف من المواطنين المصريين عن كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها وفرت خدمة جديدة تمكن أصحاب البطاقات التموينية من استخراج بطاقة جديدة بشكل الكتروني لمن لا يمتلك بطاقة تموين ويتم ذلك عبر موقع دعم مصر، ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات الالكترونية التي تسهل على المواطنين امكانية تنفيذ معاملاتهم من خلال الموقع الكترونيا، مثل اضافة مواليد جديد واضافة رقم الهاتف المحمول.





ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج البطاقات التموينية لمن لا يمتلك بطاقة من استخراج البطاقة التموينية بشكل الكتروني عن طريق موقع دعم مصر، وسيبدأ تنفيذ هذه الخطوة بعد نهاية عطلة اجازة عيد الاضحى المبارك، وذلك بحسب الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، وقد تمكن موقع دعم مصر من تقديم خدمات استخراج بطاقات التموين بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيا.





بالاضافة إلى ما سبق فقد وفرت وزارة التموين، للمواطنين امكانية اصدار بطاقة الفصل الاجتماعي عن طريق موقع دعم مصر الإلكتروني، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، كما يمكن لأي مواطن أن يقوم بفصل نفسه من بطاقة العائلة، واستخراج بطاقة تموين، أيضا يقدم الموقع الالكتروني امكانية تغيير البطاقة من محافظة الي محافظة أخرى، كما يواصل الموقع تقديم خدمة اصدار بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كما وتخطط الوزارة الي اطلاق خدمة جديدة تمكن المواطنين من تقديم طلب عبر موقع دعم مصر من أجل حذف أحد أفراد الأسرة المتوفين والمقيد على البطاقة بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب أيضا لإيقاف صرف السلع لأحد الأفراد فى حالة سفره خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.



