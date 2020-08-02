ننشر حقيقة حظر زراعة القطن في مصر (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور عادل عبد العظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير صندوق تحسين الأقطان، إن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة حول حظر زراعة القطن في مصر بشكل نهائي غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن هذه الشائعة تم ترديدها تزامنًا مع افتتاح مصانع الغزل والنسيج بمجمع الروبيكي.

وتابع نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير صندوق تحسين الأقطان، أن مصر كانت ولا زالت تحتل الصدارة العالمية في جودة القطن، مؤكدًا أن القطن المصري لا مثيل له على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن في مصر كامن 336 ألف فدان خلال عام 2018، و220 ألف فدان خلال عام 2019، و180 ألف فدان خلال العام الجاري، منوهًا بأن انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن سببه انخفاض العائد للمزارع نتيجة تصدير القطن خام دون إجراء أي صناعات عليه، مما يعني أن المصنع الخارجي هو الذي يحصل على عائد القطن المصري.

وكشف السيد القصير وزير الزراعة، عن اتفاق مع وزارة الري على مليون فدان كبداية لتطبيق منهج الري الحديث، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة مهمة في توفير المياه وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف "القصير"، خلال تصريحات تليفزيونية،: "الناس برة عارفة قيمة القطن المصري والرئيس السيسي تبنى استراتيجية الصناعة النسيجية بأحدث الماكينات التي تنتج الخيوط الرفيعة".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن العالم يعرف قيمة وجودة القطن المصري، لافتا إلى أن القيمة المضافة للقطن المصري سترتفع بعد تحويلها خيوط غزل وتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القطن.

وقال السيد قصير، وزير الزراعة، إن الدولة في الفترة الأخيرة تعمل علي ايجاد مصادر للمياه من مصادر متعددة، مضيفا أن الدول تهدف الوصول لبدائل في مجال المياه.

وأضاف أن هذا التوجه ليس للظروف الحالية فقط، لكن للزيادة السكانية والتوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى انه كلها أسباب كفيلة العمل على إيجاده مصادر جديدة للمياه، مؤكدا أنه يجب علينا اتباع أساليب حديثة في المياه والدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للمياه، مستدركا أنه لابد من استخدام الري الحديث في الزراعة.

وأوضح السيد قصير وزير الزراعة، أن أسلوب الري بالغمر انتهى ولابد من اتباع أساليب الري الحديثة، مشيرا إلى أن في المرحلة المقبلة نتوسع في الري بالليزر.

وأكمل أنه في العام المقبل سنقلل من زراعة الأرز والموز لانهما من الزراعات التي تحتاج مياه كثيرة وشرهه في استخدام المياه.

 

وقال وزير الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل في افتتاحات اليوم بمدينة الروبيكي، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشعب أن النجاح والتقدم بالعمل.

وأضاف قصير أن الرئيس السيسي وجه رسالة للمسئولين بضرورة التواجد مع العاملين وحل مشاكلهم ووجه إلى ضرورة إتباع الأساليب العلمية في الإدارة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى أن العمل المؤسسي دولة، وعلينا العمل الجماعي وهو أفضل الطرق للنجاح المبهر.

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