متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
ريهام على
قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذ لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالزراعات على الطبيعة.

قامت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد، مدير إدارة المكافحة بمتابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الاخضر لمتابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر بمركز سنورس والفيوم وإطسا وأبشواي
بحضور لجنة القطن المهندس ممدوح حامد والمهندس ربيع محفوظ والمهندس فكري سلطان والمهندس حسين القرملاوي والمهندس طه داهش والمهندس مصطفى محمد والمهندس فكري سلطان.
 
وقامت اللجنة بالفحص لتحديد الحد الحرج للإصابة للوحدات التي سوف يتم رشها اليوم التالي وتكون العينة بمعدل ١٠٠ لوزة ممثلة عن كل وحدة فحص ويتم تحديد الحد الحرج للإصابة عندما يكون عدد اللوز المصاب في العينة ٣ % فأكثر في العينة الواحدة.

كما قامت اللجنه بالمرور على مركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة لمتابعة التشريح لعينات اللوز الأخضر والفحص على الطبيعة بحضور مهندسين المكافحة. 

وقامت اللجنة بمتابعة الفحص التشريحي بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بحضور المهندس عبدالباقي يونس والمهندس مجدي محمود والمهندس عويس نصر والمهندس ومهندسين المكافحة

وأيضا تابعت اللجنة الفحص التشريحي بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بحضور المهندس ناصر ميلاد والمهندس عرابي محمد ومهندسين المكافحة.

وكذلك أيضا قامت اللجنة بالمرور على مركز اطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة لمتابعة الفحص التشريحي للوزة القطن بحضور رئيس قسم المكافحه بالادارة ومهندسين المكافحة. 

متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا
متابعة الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر للقطن بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي وأطسا

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