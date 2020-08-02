أسعار العملات العربية تتراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات شهر يوليو

شهدت أداء العملات العربية خلال شهر يوليو تراجعات أمام الجنيه المصري، بحيث انخفض سعر صرف الريال السعودي سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي خسائر أمام الجنيه المصري في تعاملات شهر يوليو بقيمة 11 قرشا؛ ليصل بنهاية تعاملات الشهر إلى 51.03 جنيه للشراء و 52.46 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل في بداية تعاملات الشهر نحو 52.14 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع.

وعلى صعيد الريال السعودي فقد شهد تراجعات بقيمة 3 قروش خلال تعاملات هذا الشهر والذي كان يشهد تقريبا ارتفاعات بسبب موسم الحج واقبال المصريين على شرائه، إلا أن هذا الموسم ومع توقف رحلات الحج شهد تراجع في معدلات شرائه.

وسجل الريال السعودي في بداية تعاملاته نحو 4.27 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع؛ ليصل بنهاية تعاملات الشهر إلى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.