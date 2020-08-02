تموين القاهرة: لم نتلقى شكاوي عن نقص أي سلعة بعيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال العميد محمد لبيب، وكيل وزارة التموين بمديرية تموين القاهرة لشئون الرقابة، إن غرفة عمليات المديرية على اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومحافظة القاهرة لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم حول أي نقص في سلع التموينية أو المقررات أو البوتجاز أو الوقود.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك 4 حملات يومية على مستوى القاهرة، لتغطية أي نقص في أي مواد أو سلع.

وتابع وكيل وزارة التموين بمديرية تموين القاهرة لشئون الرقابة، أن هناك توافر لكافة السلع ولا يوجد أي نقص بأي سلعة، والمخالفات التي تم رصدها خلال فترة العيد هي المعتادة وتكاد لا تذكر، مشددًا على أنهم لم يتلقوا أي شكوى حول نقص أي سلعة، مناشدًا المواطنين بالتواصل على 27420025، و27420037 للإبلاغ عن أي شكوى.

وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية وعلى مدار الثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، يفيد بانتظام عمل المخابز وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها للمواطنين منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

كما انتظمت العديد من المنافذ التموينية، في العمل منذ الصباح الباكر لصرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر أغسطس والتي تمتد حتى نهاية الشهر منعًا للتكدس او الزحام أمام المنافذ. 

وشدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة قيام كافة السادة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتواصل فروع شركتي الجملة (العامةالمصرية) بالمحافظات العمل على تسليم السلع التموينية لإصحاب المنافذ التموينية وذلك لاستمرار اعمال صرف السلع للمواطنين بانتظام عن شهر اغسطس 2020.

وشدد المصيلحي بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

كما أكد المصيلحي بأن هناك تنسيقًا يتم بين كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

ومن ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية وفى ضوء توجيهات معالي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة البنوك المعنية وذلك لسداد كافة مستحقات اصحاب المخابز عن الأيام الماضية والتي تمثل تكلفة انتاج الخبز البلدي والتي تم صرفها للمواطنين.

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