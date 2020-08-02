طريقة تحضير البراونيز بالشوكولاتة والكريم شانتيه

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:23 م
البراونيز بالشوكولاتة والكريم شانتيه
البراونيز بالشوكولاتة والكريم شانتيه

المقادير:
- كوب دقيق.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب حليب.
- ¾ كوب زيت نباتي.
- كوب ونصف سكر.
- 6 ملاعق كبيرة كاكاو.
- 2 ملعقة كبيرة شوكولاتة داكنة.
- 4 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
- 1 حبة بيض.
- ½ ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين:
- صوص شوكولاتة.
- كريم شانتيه.

طريقة التحضير:
ضعي الحليب والزيت والسكر والحليب البودرة والكاكاو والشوكولاتة البودرة في وعاء الخفق.

- أضيفي البيض والفانيليا واستمري بالخفق، ثم ضعي الدقيق والبيكنج بودر على دفعات حتى يختفي الدقيق.

- ضعي الخليط في صينية مستطيلة الشكل مدهونة بالسمن والدقيق واخبزي في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة على الرف الأوسط.

- أتركي الصينية تبرد تمامًا ثم قطعيها مستطيلات. ثم غطي المستطيلات بصوص الشوكولاتة والكريم شانتيه.

- قدميها باردة وبالهنا والشفا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طريقة تحضير المقادير البراونيز بالشوكولاتة والكريم شانتيه البراونيز

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ يوم

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ 39 دقيقة

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليس أودينيزي الإيطالي.. عرض أوروبي جديد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الحلى الرخامي

طريقة تحضير البراونيز بالشوكولاتة والكريم شانتيه اللذيذة

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بالقرفة والمكسرات

طريقة تحضير كيك النسكويك الخفيف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

12:46 م

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا