طريقة تحضير البراونيز بالشوكولاتة والكريم شانتيه
الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:23 م
المقادير:
- كوب دقيق.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب حليب.
- ¾ كوب زيت نباتي.
- كوب ونصف سكر.
- 6 ملاعق كبيرة كاكاو.
- 2 ملعقة كبيرة شوكولاتة داكنة.
- 4 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
- 1 حبة بيض.
- ½ ملعقة صغيرة فانيليا.
للتزيين:
- صوص شوكولاتة.
- كريم شانتيه.
طريقة التحضير:
ضعي الحليب والزيت والسكر والحليب البودرة والكاكاو والشوكولاتة البودرة في وعاء الخفق.
- أضيفي البيض والفانيليا واستمري بالخفق، ثم ضعي الدقيق والبيكنج بودر على دفعات حتى يختفي الدقيق.
- ضعي الخليط في صينية مستطيلة الشكل مدهونة بالسمن والدقيق واخبزي في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة على الرف الأوسط.
- أتركي الصينية تبرد تمامًا ثم قطعيها مستطيلات. ثم غطي المستطيلات بصوص الشوكولاتة والكريم شانتيه.
- قدميها باردة وبالهنا والشفا.
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