طريقة تحضير البراونيز بالشوكولاتة والكريم شانتيه





المقادير:

- كوب دقيق.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- كوب حليب.

- ¾ كوب زيت نباتي.

- كوب ونصف سكر.

- 6 ملاعق كبيرة كاكاو.

- 2 ملعقة كبيرة شوكولاتة داكنة.

- 4 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

- 1 حبة بيض.

- ½ ملعقة صغيرة فانيليا.





للتزيين:

- صوص شوكولاتة.

- كريم شانتيه.





طريقة التحضير:

ضعي الحليب والزيت والسكر والحليب البودرة والكاكاو والشوكولاتة البودرة في وعاء الخفق.





- أضيفي البيض والفانيليا واستمري بالخفق، ثم ضعي الدقيق والبيكنج بودر على دفعات حتى يختفي الدقيق.





- ضعي الخليط في صينية مستطيلة الشكل مدهونة بالسمن والدقيق واخبزي في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة على الرف الأوسط.





- أتركي الصينية تبرد تمامًا ثم قطعيها مستطيلات. ثم غطي المستطيلات بصوص الشوكولاتة والكريم شانتيه.



