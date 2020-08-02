موقف الترجي في الدوري التونسي بعد الفوز على مستقبل سليمان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:56 م
الترجي
الترجي
وكالات
حقق الترجي الرياضي فوزا مهما على مستقبل سليمان بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدوري التونسي لكرة القدم.

كما استأنف فريق النجم الساحلي مشواره في الدوري التونسي بفوز مثير على مضيفه شبيبة القيروان 3 / 1 في الوقت الذي تعادل فيه النادي البنزرتي سلبيا مع ضيفه اتحاد بن قردان.

وعلى ملعب المنزه نجح الترجي في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم مستقبل سليمان بهدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق ماهر بولبيار لكن صامويل افاتي أدرك التعادل للترجي في الدقيقة 19 ثم تكفل كوامي بونسو بهدف الفوز في الدقيقة 34.

الفوز رفع رصيد الترجي في الصدارة إلى 47 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي، وتوقف رصيد مستقبل سليمان عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب حمدة العواني، جاءت أهداف النجم الساحلي بتوقيع بهاء الدين السلامي ودادي الحسين مواقي وداروين جونزاليس في الدقائق 61 و80 و89 وتكفل ياسين الصالحي بالهدف الوحيد لشبيبة القيروان في الدقيقة 87.

ورفع هذا الفوز رصيد النجم الساحلي إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

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