"التنمية المحلية": لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية للشيوخ

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، عن ضرورة عقد اجتماع بالوزارة مع مديري غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالاستعداد للانتخابات مجلس الشيوخ والتي ستعقد يومي 11 و12 أغسطس القادم.

وأكد شعراوي، أنه تم توجيه المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء والمدن والمراكز.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك المرافق المهمة (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز).

كما طالب شعراوى، برفع درجة استعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة، وشدد على ضرورة التفعيل الفعلي لكافة كاميرات المراقبة وذلك من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات.

وقال الوزير، إنه سيتم تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية، موجها المحافظات بترشيح الأفراد ذوي الكفاءة للإشراف على العملية الانتخابية وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).

وأوضح شعراوى أنه تم توجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لاستمرار المتابعة مع غرفة العمليات بالمحافظات لمتابعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بالاستعدادات للانتخابات.

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