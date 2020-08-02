الآن موعد صرف منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة والأخيرة أغسطس 2020

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:25 م
المعاشات
المعاشات

الآن موعد صرف منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة والأخيرة أغسطس 2020

موعد صرف منحة 500 التي زاد البحث عنها قبل حلول عيد الأضحى المبارك لأن أغلب المواطنين كانوا يتوقعون صرف المنحة قبل العيد مثل الرواتب والمعاشات ولكن لم تصدر وزارة القوى العاملة أي قرار يثبت ذلك تسعى الدولة لكي توفر للمواطنين أصحاب العاملة الغير منتظمة مبلغ من المال لسد الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها وهذا لأنهم وقع عليهم ضرر كبير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي جعل مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات حاسمة ومن أبرزها هو فرض حظر التجوال على المواطنين من أجل محاولة السيطرة على تلك الوباء القاتل الذي يهدد صحة الملايين وفي نفس الوقت أصدرت وزارة القوى العاملة أنها تمنح فرصة للمواطنين أصحاب العمالة اليومية الغير منتظمة أنهم يقومون بعملية التسجيل على منحة يتم صرفها على ثلاثة دفعات بمبلغ 1500 مقسم على ثلاثة أشهر تم صرف دفعتين ولن يتبقى إلا دفعة واحدة والأخيرة نستعرض لكم المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

موعد صرف منحة العاملة غير منتظمة
هناك معلومات مؤكدة من وزارة القوى العاملة أن منحة 500 يتم صرفها بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن عملية الصرف في مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي تبدأ من الأربعاء الموافق 5 من أغسطس الجاري 2020 وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس 2020 وأن رسالة التأكيد يتم إرسالها قبل الموعد ب 24 ساعة فقط ومن يصله رسالة عليه بسرعة الصرف من أقرب فرع له سواء بنك زراعي أو مكتب بريد أو من مكينة atm.

رابط الاستعلام عن منحة 500 جنيه
لجميع مستفيدي منحة 500 للعمالة غير منتظمة من وزارة القوى العاملة لمعرفة المزيد من التفاصيل والاستعلام عن المنحة عليكم الدخول على هذا الرابط (وزارة القوى العاملة).

إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.

إدخال رقم الموبايل المسجل على الموقع.

الضغط على كلمة استعلام ويتم عرض التفاصيل كاملة.

يومين فقط بمعدل 48 ساعة تنطلق وزارة القوى العاملة في إرسال رسائل تفيد الصرف لعدد كبير من المواطنين ويبدأ الإقبال على مكاتب البريد من يوم الثلاثاء الموافق 4 من أغسطس 2020 وتستمر لنهاية الشهر.

الآن موعد صرف منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة والأخيرة أغسطس 2020

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