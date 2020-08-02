بسبب الطقس.. فرنسا تعلن حالة الطوارئ "البرتقالية"





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الأحد، عن فرض حالة الطوارئ "البرتقالية" جراء موجة حر فى 13 قسما فرنسيا.





وشهدت البلاد موجة حر شديدة تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع التى يتنقل خلالها عدد كبير من الفرنسيين إلى مختلف مدن البلاد لقضاء العطلة الصيفية، بحسب قناة "سى نيوز" الإخبارية الفرنسية،





وجعل ارتفاع درجات الحرارة السلطات تحذر من مخاطر اندلاع حرائق الغابات فى ظل الجفاف الاستثنائى والرياح ببعض المناطق.





يذكر أن عددا كبيرا من سكان العاصمة قاموا باللجوء إلى حمامات السباحة والبرك المائية، لتخفيف وطأة الحرارة، كما قامت بلدية باريس بوضع أنظمة لرش المياه فى عدة مناطق لإضفاء جو من الرطوبة، وقد استغلها الجميع لترطيب أجسامهم التى لفحتها أشعة الشمس.



