الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:16 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الأهلي بصدد التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة قطاع الناشئين في الفترة المقبلة.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدير فنى أجنبى لقطاع الناشئين بالنادى الاهلى".

وتابع: "الإعلان الرسمى خلال أيام هل تعود تجربة الهولندى كورڤر الرائعة؟".

وترغب إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في تدعيم قطاع الناشئين والاهتمام به من أجل تصعيد العديد من اللاعبين الذين يمكنهم تقديم إضافة للفريق الأول.

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يستعد قطبا الكرة المصرية للمواجهات الإفريقية، من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأهلي بمنافسه الوداد، فيما يواجه الزمالك منافسه الرجاء.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، حيث ستقام يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، في الدار البيضاء بالمغرب.

فيما قرر كاف أن تقام مباراتي الإياب بين الطرفين المصري والمغربي في القاهرة يومي الثاني والثالث من شهر أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي كان توقف في معظم دول العالم في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يشار إلى أن الأهلي تأهل إلى دور نصف نهائي بعدما تخطى صن داونز الجنوب إفريقي خصمه العنيد، بينما بلغ الزمالك هذا الدور بعدما أقصى الترجي.



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