الجنون.. الكشف عن رد فعل مدرب لايبزيج حال الفوز بدوري الأبطال

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
وكالات

رفض جوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج الألماني، الكشف عن رد فعله، حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

وقال ناجلسمان، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "لم أفكر بعد في أي شيء، لكني قد أقوم بشيء مجنون".

 

ورغم هذا، يرى ناجلسمان أن فريقه وأتالانتا الإيطالي، اللذين وصلا بالفعل لدور الثمانية في دوري الأبطال، ليسا مرشحين للفوز باللقب الثمين.

 

لكنه اعتبر منافسه في البوندسليجا، بايرن ميونخ، من المرشحين.

 

وأعرب عن اعتقاده، بأن وصول فريقه إلى النهائي مع العملاق البافاري، يأتي في دائرة "الممكن".

 

وقال: "الأمر يتوقف علينا الآن لتحقيق هذا.. سنستعد لهذا أيضا".

 

وفي حال فاز لايبزيج بلقب البطولة، سيحصل ناجلسمان على مكافأة مالية كبيرة، طبقا لبنود عقده.

 

وقال المدرب عن ذلك: "أعتقد أن هذا مطبق على الجميع.. إذا لم يكن هذا البند موجودا، فإنه يعني أنك تفاوضت بشكل سيئ".

 

ويلتقي لايبزيج في دور الثمانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم 13 آب/أغسطس الحالي، في لشبونة.

أخبار تهمك

الزمالك يرفع عرضه لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 4 ساعات

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 4 ساعات

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان فرنسي حاسم.. كارتيرون يرفض رحيل «نجم الزمالك»

منذ أقل من ساعتين

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ 38 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 3 ساعات

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:47 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا