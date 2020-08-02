الجنون.. الكشف عن رد فعل مدرب لايبزيج حال الفوز بدوري الأبطال

رفض جوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج الألماني، الكشف عن رد فعله، حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال ناجلسمان، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "لم أفكر بعد في أي شيء، لكني قد أقوم بشيء مجنون".

ورغم هذا، يرى ناجلسمان أن فريقه وأتالانتا الإيطالي، اللذين وصلا بالفعل لدور الثمانية في دوري الأبطال، ليسا مرشحين للفوز باللقب الثمين.

لكنه اعتبر منافسه في البوندسليجا، بايرن ميونخ، من المرشحين.

وأعرب عن اعتقاده، بأن وصول فريقه إلى النهائي مع العملاق البافاري، يأتي في دائرة "الممكن".

وقال: "الأمر يتوقف علينا الآن لتحقيق هذا.. سنستعد لهذا أيضا".

وفي حال فاز لايبزيج بلقب البطولة، سيحصل ناجلسمان على مكافأة مالية كبيرة، طبقا لبنود عقده.

وقال المدرب عن ذلك: "أعتقد أن هذا مطبق على الجميع.. إذا لم يكن هذا البند موجودا، فإنه يعني أنك تفاوضت بشكل سيئ".

ويلتقي لايبزيج في دور الثمانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم 13 آب/أغسطس الحالي، في لشبونة.