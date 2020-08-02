فرمان فرنسي حاسم.. كارتيرون يرفض رحيل «نجم الزمالك»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
علي خلاف

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فكرة رحيل  إسلام جابر، جناح الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

كارتيرون يرفض رحيل إسلام جابر

 

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، رفض بشكل حاسم، رحيل إسلام جابر عن الزمالك سواء للبيع او الاعارة بعد تألقه بشدة بقميص الفريق الأبيض في المباريات الودية الأخيرة.

 

وتلقى إسلام جابر جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عدة عروض محلية للاعارة في الأيام الماضية إلا أن قرار المدرب الفرنسي كارتيرون حسم مسألة بقائه داخل القلعة البيضاء.

 

الجدير بالذكر أن إسلام جابر، انضم إلى الزمالك، في الصيف الماضي بعد تألقه مع الداخلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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