فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

قال مصدر داخل النادي الأهلي بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، يرفض رحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق نهاية الموسم.

 

وأضاف المصدر بأن المدرب السويسري متمسك باستمرار المهاجم السنغالي في صفوف الفريق الأحمر، ويرى بأنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت للحكم عليه بشكل نهائي.

 

وتابع المصدر بأن فايلر يرى بأن بادجي مهاجم مميز وسيتم الاعتماد عليه في تشكيل الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

 

وأكمل المصدر بأن فايلر يرفض الحكم على المهاجم السنغالي بشكل نهائي في عدد المباريات التي شارك فيها ويفضل استمراره مع الفريق الأحمر.

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