"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

استقر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الاكتفاء باللاعبين الأجانب في قائمة الفريق بالموسم المقبل.





وجاءت تلك الخطوة بعد أن تم فسخ التعاقد بين الإتفاق السعودي والنجم المغربي وليد أزارو بسبب خلافات مادية.





عودة أزارو جاءت بمثابة إرباك لحسابات النادي الأهلي حيث أصبح الفريق يمتلك 6 لاعبين أجانب في قائمته وهم أزارو وجيرالدو وعلي معلول وجونيور أجايي وأليو ديانج وأليو بادجي.





الأجانب المتواجدون يمنعون إدارة الأهلي من التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد، وفي حال الاستغناء عن أي منهم ستكون القائمة متاحة للتعاقد مع لاعب مميز.



