الإسكان تشن حملات على العمارات المخالفة بمدينة بدر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:19 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
أحمد الشيخ

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن لجنة الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وشرطة التعمير بالمدينة، قامتا بشن حملة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحى الخامس بالمدينة، وذلك تحت  إشراف المهندس منصور ناجى، نائب رئيس الجهاز للتنمية.


وأوضح المهندس عمار مندور،  أنه تم  تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة"، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.

وأكد المهندس عمار مندور، أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه، وعدم وجود أي مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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