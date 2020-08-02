الإسكان تشن حملات على العمارات المخالفة بمدينة بدر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن لجنة الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وشرطة التعمير بالمدينة، قامتا بشن حملة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحى الخامس بالمدينة، وذلك تحت إشراف المهندس منصور ناجى، نائب رئيس الجهاز للتنمية.





وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة"، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط .

