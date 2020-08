بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة "الحياة حلوة" عبر "اليوتيوب"

Advertisements

طرحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، أغنيتها الجديدة "الحياة حلوة"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وشاركت بلقيس، جمهورها بمقطع فيديو من كليب "الحياة حلوة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت فتحي، على مقطع الفيديو قائلة:"La Vie Is Good is out NOW".



وأضافت:"الرابط في البايو وأتمنى تلقى استحسانكم حيث تصورت في زمن الكورونا وكانت فيه اشياء مستحيلة ولكن الحمدلله استطعت".



وتابعت المطربة اليمنية:"تفرجوا واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات كل الشكر والتقدير لفريق العمل اللي خدم على هاد الاغنية".