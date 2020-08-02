تشيلسي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بايرن ميونخ





تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن إمكانية عدم لحاق كل من كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا بمباراة بايرن ميونخ المقرر إقامتها يوم السبت القادم في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.





أصيب اللاعبان وزميلهما الإسباني المخضرم بدرو سانشيز، خلال المباراة التي خسرها تشيلسي أمام آرسنال 1-2، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





ولم يتحدد بعد حجم الإصابات العضلية التي تعرض لها كل من بوليسيتش، وأزبيليكويتا.





ولكن لامبارد قال إن اللاعبين لن يكونا جاهزين على الأرجح لمباراة بايرن المقررة السبت المقبل.





وبالنسبة لبدرو، الذي يترك تشيلسي بنهاية فعاليات هذا الموسم، قد تصبح هذه هي المباراة الأخيرة له مع الفريق، في ظل خسارة تشيلسي 3-0 ذهاباً، وصعوبة فرصته في التأهل لدور الثمانية.





ويستضيف بايرن فريق تشيلسي السبت المقبل، في صراع على أحد مقاعد دور الثمانية للبطولة التي تستأنف نشاطها، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



