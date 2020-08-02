وزير الاتصالات: نسعى لرقمنة التعليم بالجامعات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق التحول الرقمي في الجامعات أمر في غاية الأهمية، بحيث يكون هناك منصات رقمية يودع فيها أساتذة الجامعات المواد العلمية بها، وتكون الامتحانات وتواصل الطلاب مع أساتذتهم من خلال المنصات الرقمية، وإدارة المحتوى الأكاديمي ونشره.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه جاري إعداد النظام والتعاقد مع الشركات المنظمة لرقمنة الجامعات، لافتًا إلى أن أول مرحلة منه تظهر خلال مارس أو إبريل من العام المقبل.



