مجدي الهواري يشيد بأخلاق أبطال مسرحية "علاء الدين"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أشاد المخرج مجدي الهواري، بأخلاق أبطال مسرحية "علاء الدين"، من خلال نشر صورة جديدة له برفقتهم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق مجدي، على الصورة قائلًا:"لو شهدتي مش مجروحة فيكم كنت قولت شعر في اخلاقكم قبل فنكم cast مسرحية علاءالدين".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المخرج المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"احلى كاست والله" وأضاف آخر"كنتم حلوين قوي في اول يوم العيد".



مسرحية "علاء الدين" تدور أحداثها في إطار كوميدي، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد عز وتارا عماد ومحمد جمعة وسامي مغاوري وكريم عفيفي ومحمد ثروت وهشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري.

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