أرتيتا يتحدث عن مستقبل أوباميانج مع آرسنال

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعرب المدير الفني لآرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، عن ثقته في بقاء النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مع الفريق بعد أن قاده للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.


وسجل أوباميانغ هدفي الفوز لآرسنال 2-1 على تشيلسي في المباراة النهائية التي جرت على إستاد ويمبلي.


وتوج آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة عشر في رقم قياسي غير مسبوق.


وينتهي عقد أوباميانغ مع آرسنال في يونيو (حزيران) المقبل، وترددت أنباء عن رغبة عدة أندية في ضمه، لكن أرتيتا يتوقع بقاءه.


وقال أرتيتا: "إنه يعرف وجهة نظري به، نريد أن نبني الفريق من حوله، أعتقد أنه يرغب في البقاء، الأمر يتعلق بإتمام الاتفاق".


وأضاف: "لكني أعتقد أن هذه اللحظات ستساعده على اكتشاف وتصديق أننا نسير في المسار الصحيح وهو جزء كبير منه، إنه محبوب من كل شخص في النادي، أتمنى أن يستمر معنا، وأعتقد أنه سيفعل".

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