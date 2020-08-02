طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
محمد الصو

 

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، عن موعد عودة محمد محمود لاعب الفريق، إلى التدريبات الجماعية.

 

وأكد الجهاز الطبي، أن محمد محمود بات يقترب بشكل كبير من العودة للتدريبات الجماعية، في غضون 10 أيام من الأيام، بعد تعافيه من الإصابة.

 

ويُنفذ اللاعب، برنامجه التأهيلي الأخير والذي وضعه له الجهاز الطبي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، والدخول في المباريات المقبلة.

 

وتعرض محمود، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع بداية الموسم الجاري، وخلال مشاركته في التدريبات فور العودة من إصابته الأولى.

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