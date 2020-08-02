جيجي حديد تنشر أول صورة لها برفقة زين مالك منذ إعلانها عن حملها منه

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قطعت جيجي حديد الشك باليقيني بنشرها لصورة لها برفقة زين مالك كتبت معها لتأكد أنه والد طفلها، وكانت الصورة هي الأولى التي تنشرها عبر حسابها على موقع انستجرام منذ إعلان حملها رسميا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها جيجي وهي تبادل زين قبلة رومانسية، وكتبت معها "والد طفلي"، في اشارة لزين.

وسيكون بذلك زين مالك هو ثالث عضو من أعضاء فرقة وان دايركشن الذي يصبح ابا، بعد لويس توملينسون وليام بين.

