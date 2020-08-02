فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها





أعلنت الفنانة ليلى إسكندر، عن انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بعد زيجة استمرت حوالي 6 سنوات، منهم عامين في السر.





وفاجأت إسكندر جمهورها عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، بمنشور صادم أعلنت خلاله انفصالها عن زوجها بقولها: "أعلن انفصالي رسمياً عن يعقوب الفرحان"، وذلك من دون إبداء أي أسباب.



