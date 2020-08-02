موعد مباراة روما ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:03 ص
روما ضد إشبيلية
روما ضد إشبيلية
اميرة فطيم
يواجه فريق روما الإيطالي نظيره إشبيلية الإسباني، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس الجاري، بمدينة دويسبورج الألمانية، في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

موعد مباراة روما ضد إشبيليه في  الدوري الأوروبي:-
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد إشبيليه في دوري أبطال أوروبا:-
وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة وحصريا عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة قنوات bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات اليوروباليج.

وستقام مباريات إياب دور الـ16 في يومي 5 و6 أغسطس، فيما ستنطلق منافسات دور ربع النهائي وثمن النهائي بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، وذاك بدءً من يوم 10 أغسطس وحتى 21 من ذات الشهر.

يذكر أن إشبيلية قد أنهى الموسم الحالى فى الدورى الإسبانى بتواجده في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما يتواجد روما في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والمصري

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن مستقبل بادجي

منذ حوالي 6 ساعات

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة مقبلة.. تعرف على أول مسجد يتحول لمعبد بعد آيا صوفيا

منذ ثلث ساعة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يوم

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بطلها راكيتيتش

منذ ساعتين

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

03:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا