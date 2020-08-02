بيراميدز يوافق على رحيل الشناوي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:28 ص
أحمد الشناوى
أحمد الشناوى
غدير أحمد
حصل أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز على الموافقة المبدئية من جانب إدارة الفريق للرحيل فى انتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجود العديد من العروض لضم اللاعب، بجانب اتفاق بين الشناوى مع أحد الأندية السعودية على الانتقال لصفوف فريقها فى فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وخرج أحمد الشناوى من حسابات الجهاز الفنى لفريق بيراميدز فى الموسم الحالى، وذلك فى ظل تألق المهدى سليمان.

بجانب اقترب شريف إكرامى، حارس مرمى النادي الأهلي، من الانتقال لصفوف لفريق بيراميدز بداية من الموسم الجديد.

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