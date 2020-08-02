رئيس برشلونة يفتح النار على آرثر ميلو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
انتقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، اللاعب البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط الفريق، بعدما رفض العودة للنادي الكتالوني، استعدادا لمباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وكان آرثر، رفض العودة إلى البلوجرانا بعد توقيع عقود انتقاله إلى يوفنتوس، ويريد الاستمرار في إجازته قبل الانضمام للبيانكونيري مع بداية الموسم الجديد، وذلك في ظل مواجهة مرتقبة، بين برشلونة ونابولي يوم 8 أغسطس المقبل، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "ما فعله آرثر هو عدم احترام لـ زملائه، لأن الفريق يريد أن يعمل بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "ليس من المنطقي ما فعله، قرار آرثر غير مبرر وغير مفهوم تماما، لقد اتفقنا على بقاءه حتى نهاية دوري أبطال أوروبا، من المفترض أن يستمر في اللعب لـ برشلونة، سواء في الليجا أو في دوري الأبطال، إنه لاعب ذو أهمية لنا ويمكنه مساعدتنا".

وواصل: "إنه لم يعد حتى الآن بعد العطلة الصغيرة، ما فعله غير مقبول، وعدم انضباط، ولهذا السبب فتحنا تحقيقا ضده، لا توجد حجة تبرر غيابه، لقد اتصل وقال (لن أعود، سأبقى في البرازيل)، إنه قراره، ولكن لم يمنحه أحدا إذنا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن انتقال آرثر لـ يوفنتوس: "نحن نتحدث عن لاعب لا يمكنه التجديد لبرشلونة بالمبلغ الذي يريده، لديه عرض أفضل ولا يمكننا مطابقة هذا العرض، لذا قرر المغادرة ثم بدأت العملية".

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