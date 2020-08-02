زاهي حواس: "الأهرامات أصلية وما يثار حاليًا تخاريف أمريكية"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:38 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
أمنية فوزي
علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، على تغريدة الملياردير إيلون ماسك مؤسس "تسلا"، قائلًا: "الراجل ده بيخرف ولا يوجد أي دليل أن الأهرامات بناه ناس جت من الفضاء".


وأضاف "حواس"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن ما قاله إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي عن أن هناك كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات "كلام تخاريف أمريكية"، مستكملًا: "بناء الأهرامات بناء لمصر وبناء المصري القديم يبدع في كل فروع العلم".

وأشار إلى أن الأهرامات تم بناؤها عبر 2 مليون و300 ألف حجر، وهو ما يعني أن هناك حجرا كان يتم نقله كل دقيقة، وأن ما قاله رجل الأعمال الأمريكي غير صحيح.

وأوضح وزير الآثار، أن مصر بها حوالي 120 هرما من الأسرة الثالثة حتى الأسرة الـ18، كما أن الحضارة المصرية القديمة تعود إلى 5 آلاف عام قبل الميلاد.

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في سياق منفصل، قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إنه لم يكن يتصور التخلص من حكم الإخوان الظالم القاسي، متابعا أن عمر الشريف أخبرني بأنه لن يعود لمصر وهي تحت حكم الإخوان وفي مساء 3 يوليو عندما تم الإطاحة بهم كان سعيد جدا.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لقناة صدى البلد للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، أنه لا صلة للإخوان بالثقافة أو الفن وكانوا يريدون هدم الأهرامات، مؤكدا أن أعظم ما فعله الجيش المصري على مر العصور هو إنقاذ مصر من ذلك الحكم. 


وأردف عالم الآثار المصري أن 3 يوليو بالنسبة له وللمصريين هو اعظم يوم في التاريخ لنه تم في ذلك اليوم التخلص من حكم المرشد، موضحا أن فتح الرئيس السيسي لقصر البارون بعد ترميمه رسالة للعالم كله أن مصر وقيادتها تهتم بالفنون والثقافة.

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