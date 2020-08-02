الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:55 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على غلق ملف التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي.

وكان الأهلي قد أبدى رغبته في ضم اللاعب، وأرسل عرضا إلى ناديه، ولكن تم رفضه وذلك بسبب رغبة الإدارة في الاحتراف الأوروبي للمهاجم، وعدم بيعه لأي ناد داخل القارة السمراء، لذا قررت إدارة الأحمر غلق هذا الملف.

يشار إلى أن اللاعب الشاب موليكا يعد من أبرز المواهب القادمة بقوة في القارة الإفريقية ويتوقع له الجميع مستقبل مميز في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر سوف يعود يوم السادس من شهر أغسطس الجاري بقرار من وزارة الرياضة، بعد أن كان توقف في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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