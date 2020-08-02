هنا الزاهد لـ"الفجر الفني": القصة المختلفة لـ"الغسالة" حمستني للمشاركة فيه.. وهذه حقيقة وجود جزء ثان من "قصة حب"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر، نادين نجدي

بدأت مسيرتها المهنية في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل "فرق توقيت" وظهرت في فيلمها الأول "خطة جيمي" عام 2014، ولعبت دورًا رئيسيًا في مسلسل "سك على إخواتك"، تطل علينا اليوم بفيلمها الجديد مع الفنان أحمد حاتم، الذي حققت معه من قبل نجاحًا كبيرًا بفيلم "قصة حب"، وأحبهما الجمهور كثنائى.

التقي "الفجر الفني"  بالفنانة هنا الزاهد، التى كشفت له عن تجربتها في فيلمها الجديد "الغسالة"، تفاصيل شخصيتها في العمل، الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، حقيقة وجود جزء ثان من فيلم "قصة حب"، وأمور أخرى متعلقة بها.


وإلى نص الحوار..

في البداية ..ما الذي حمسك للمشاركة في "الغسالة"؟
الفيلم مختلف تمامًا ينتمى لنوع "الفانتزيا"، وهذا ماحمسني للمشاركة فيه، وهو بعيد عن فيلم "قصة حب" الذى جمعنى مع الفنان أحمد حاتم.


حدثينا عن شخصيتك في فيلم "الغسالة"؟
أجسد شخصية "عايدة" وهذه الشخصية جديدة ومختلفة حتى في الشكل واللوك الخاص بها، وبها تركيبة غريبة ومليئة بالتطورات في الفيلم.


ما رأيك فى توقيت عرض الفيلم حالياً؟
أتمنى أن ينجح الفيلم  ويحقق نجاحًا كبيرًا، وسط أزمة "كورونا".


ماهى الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟
الفيلم احتاج لوقت ومجهود كبير، بالإضافة إلى تحديات أزمة "كورونا"، التى أوقفت العمل.

كيف تعاملتوا مع أزمة "كورونا" أثناء التصوير؟
نحن صورنا قبل أزمة كورونا أغلب المشاهد، وكان يتبقى أيام فقط ولابد من استئنافها حتى ينتهى الفيلم، والتزمنا بكافة الاجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد فى المسافات.


بعد نجاح فيلم "قصة حب" .. هل يوجد جزء ثان له؟
لا يوجد له جزء ثان، وأنا حاليًا منشغلة بفيلم جديد وهو في مرحلة الكتابة من إنتاج شركة سينرجي.

وماذا عن برنامجك "هزر فزر"؟
إن شاء الله سيكون هناك جزء ثان من برنامج "هزر فزر".




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