تامر حسين عن نجاح "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة: "مصر تستاهل ألف أغنية وطنية"





عبر الشاعر تامر حسين، عن سعادته الشديدة بنجاح أغنية ""يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب، مؤكدًا: " مصر تستاهل كل يوم ألف أغنية وطنية".





وأشار خلال مداخلة بالقناة الأولى المصرية إلى أن الأغنية تساهم فى تنشيط الحركة السياحية.





وأوضح أن وجهة النظر مع ملحن الأغنية عزيز الشافعي كانت متطابقة، مضيفًا: "بنفكر فى كل حاجة مع بعض".





يذكر أن النجم عمرو دياب، أغنية جديدة بعنوان "بلدنا يا حلوة" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب اليوم الأربعاء 30 يوليو، وكالعادة حصدت الأغنية على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها.





"بلدنا يا حلوة"، هي أغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي.

والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة تحت إشراف المخرج طارق العريان.



