"إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في العام المالي 2022-2023

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تعتبر مسألة أسعار شرائح الكهرباء من الأمور المهمة التي تشغل بال المواطن المصري، نظرا لتأثيرها المباشر في قدرته على الإنفاق، وأيضا أولويات هذا الإنفاق.

ونظرا لأهمية موضوع أسعار الكهرباء، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها "إنفوجرافيك" يرصد تفاصيل هذه الأسعار في العام المالي 2022-2023

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2022-2023
- من صفر إلى 50 كيلو وات 58 قرشا ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشا ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 83 قرشا ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 111 قرشا ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 131 قرشا ك.و.س.
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش ك.و.س.
"إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في العام المالي 2022-2023
"إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في العام المالي 2022-2023

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